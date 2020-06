Redaktionsgespräch bei der Saarbrücker Zeitung : AfD-Fraktionschef Josef Dörr auf Agentenjagd

Der Quierschieder Josef Dörr, 81, AfD-Fraktionschef im saarländischen Landtag, beim Redaktionsgespräch im großen Konferenzraum der Saarbrücker Zeitung. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Der mit 81 Jahren älteste Abgeordnete im Saar-Landtag bestreitet Zugehörigkeit zum rechten AfD-Flügel um Kalbitz und Höcke.

Dem Quierschieder Ex-Förderschulrektor Josef Dörr, 81, hat es in der Corona-Krise den politischen Boden unter den Füßen weggerissen. Ende März setzte der Bundesparteivorstand der Alternative für Deutschland (AfD) den gesamten Saar-AfD-Landesvorstand wegen Manipulations-Vorwürfen ab. Berlin schickte einen Notvorstand mit den drei Bundesvorstandmitgliedern Stephan Protschka, Carsten Hütter und Joachim Paul nach Saarbrücken. Politisch habe man von denen nichts hören können, „weil das nicht deren Aufgabe ist“, sagt Dörr, Fraktionschef der dreiköpfigen AfD-Fraktion im Saar-Landtag, beim Redaktionsgespräch im Pressehaus der Saarbrücker Zeitung. Doch während die politische Arbeit der Saar-AfD seitdem ruht, hätten die Kreis-Verbände und die Landtagsfraktion ihre Arbeit gemacht, sagt Dörr. Hier lesen Sie, was genau damit gemeint ist:

Zur Corona-Krisen-Bewältigung im Saarland: Dörr sagt, dass es hinterher immer leichter sei zu urteilen, als wenn man vorher das Ausmaß der Pandemie nicht kenne. Er sei allerdings dagegen, wenn man etwas gleichzeitig und einheitlich für das ganze Land verordne, das für alle gültig sein soll. „Die Probleme im Regionalverband mit 113 Toten sind andere als im Kreis Merzig-Wadern mit zwei Todesfällen“, erklärt Dörr. Daher müssten die Probleme mit den Auswirkungen der Pandemie „vor Ort gezielt angegangen“ werden. „Die Probleme müssen da gelöst werden, wo sie auftauchen“, betont der AfD-Fraktionschef. So müsse auch der Schulstart nach den Sommerferien so von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) organisiert werden, „als ob es ein normaler wäre“. Wenn in Homburg, Weiskirchen oder Güdingen Probleme an den Schulen aufkämen, seien sie vor Ort zu lösen.

Zu den wochenlangen Schließungen der Saarland-Grenzen zu Lothringen und Luxemburg während der Zeit mit den meisten Sars-CoV-2-Infizierten: „Die Grenzschließung war grober Unfug“, sagt der älteste Abgeordnete im Saar-Landtag. Am Anfang habe man die Kontrolle der Grenze nicht hinbekommen. Dann seien die Grenzen bis auf vier Übergänge geschlossen worden, wodurch Beschäftigte aus Lothringen, die im Saarland arbeiten, zu Umwegen gezwungen worden seien. Dabei mache das Corona-Virus, ebenso wenig wie früher der Kartoffelkäfer, vor den Grenzen halt. „Das heißt: Wenn in Mühlhausen und Colmar im Elsass ein Problem auftaucht, und ich will das an Verwaltungsgrenzen festmachen, dann hätte man besser die Grenze zwischen Lothringen und dem Elsass geschlossen“, erklärt Dörr. Zwischen Forbach und Saarbrücken habe kein Problem bestanden.

Warum die Opposition in der Hochphase der Corona-Pandemie kaum zu hören war: „Man soll nicht im Vorhinein immer schon den Besserwisser spielen. Deshalb waren wir verhältnismäßig still“, räumt Dörr ein. Aber Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) habe im Februar öffentlich erklärt, bereits im Dezember über das Corona-Virus Bescheid gewusst zu haben. AfD-Fraktionsvize Rudolf Müller habe deshalb stetig nachgefragt: „Warum ist dann nicht im Dezember schon dafür gesorgt worden, dass Beatmungsgeräte und Masken da sind?“. Aber man könne nicht Opposition um der Opposition willen machen, sondern müsse „ehrllch bleiben“. Er habe sich auch nicht an den Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen beteiligt. „Ich persönlich bin kein Demonstrant“, sagt Dörr.

Zum Zustand des Saar-AfD-Verbandes: Dass der Landesverband zerstritten sei, stimme „überhaupt nicht“. Der Landesverband könne allerdings noch zerstritten werden, „da arbeitet man zurzeit dran“, erklärt Dörr. Wer diese Streit-Kräfte sind? „Es gibt eine kleine Gruppe von ungefähr zehn Prozent der Mitglieder, die mit allen Mitteln, Verleumdungen und so weiter, versuchen, den saarländischen Landesverband zu zerstören“, berichtet der abgesetzte Saar-AfD-Chef. Er sei niemand, zumal in seinem Alter, der irgendwelchen Fantasien nachhänge. „Aber ich habe wirklich gelernt, dass es Agenten aller Art gibt“, sagt Dörr. Das seien „Agenten“ von CDU und anderen Parteien gewesen, „vielleicht auch vom Staat, das weiß ich nicht“. Er nannte in diesem Zusammenhang auch Frauke Petry, die Ex-AfD-Bundeschefin, die ihn seinerzeit „weghaben wollte“.

Zu seinen parteiinternen Gegenspielern, dem Landtagsmitglied Lutz Hecker, und dem Bundestagsabgeordneten Christian Wirth: Hecker sei aus der „großen Gemeinschaft der Arbeitenden ausgetreten“, formuliert es Dörr metaphorisch. Wirth, der gegen Dörr beim nächsten, noch nicht terminierten Landesparteitag als Landeschef kandidieren will, sei „im Saarland null in Erscheinung getreten“.

Zur Frage, ob er mit bald 82 Jahren noch mal als Landeschef antreten will: „Ich habe vor Wirth null Angst“, betont Dörr. Er wolle mitmachen, wenn er von der Partei gerufen werde. „Ja oder nein kann ich erst sagen, wenn es ansteht“, sagt Dörr.