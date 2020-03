75 000 Fälle im Jahr 2019 : Zahl der Straftaten im Saarland steigt deutlich an

Zahl der Straftaten im Saarland steigt deutlich an

Saarbrücken Polizei berichtet von knapp 75 000 Fällen im vergangenen Jahr. Das ist ein Zuwachs um 5,4 Prozent gegenüber 2018.

Ein erster Überblick zur Entwicklung der Kriminalität im Saarland im Jahr 2019 weist nach Informationen unserer Zeitung einen deutlichen Anstieg der registrierten Straftaten um 5,4 Prozent oder 3847 Fälle auf. Insgesamt wurden nach vorläufigen Daten 74 720 Delikte gezählt. Im Vorjahr waren es demnach noch 70 873. Bereinigt um Fälle von sogenannten ausländerrechtlichen Verstößen, wie etwa illegale Einreise oder unerlaubter Aufenthalt, die in aller Regel bereits mit ihrer Feststellung aufgeklärt sind, werden 73 158 Straftaten (2018: 69 036 Fälle) errechnet. Dies bedeutet einen Anstieg um sechs Prozent.

Die Aufklärungsquote sank, bezogen auf alle Straftaten, um 2,1 Prozentpunkte von 56 Prozent (2018) auf jetzt 54 Prozent. Ohne ausländerrechtliche Verstöße reduziert sich diese Quote um 1,9 Punkte auf 53 Prozent.

Im Bereich der Gewaltkriminalität werden in der Kurzstatistik für 2019 insgesamt 2591 Fälle erfasst, 94 Straftaten oder 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Straftaten gegen das Leben“ gingen um drei auf jetzt 30 Fälle zurück. Dazu zählen unter anderem Mord und Totschlag sowie entsprechende Versuche. Roheitsdelikte wie Raub, räuberische Erpressung sowie Körperverletzungen werden mit 11 372 Fällen ausgewiesen, 487 oder 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Einen Anstieg um 58 Delikte (plus 10,9 Prozent) weist das Zahlenwerk für die Wirtschaftskriminalität (588 Delikte insgesamt) aus. Zum Feld „Cybercrime“ werden 5894 Straftaten gezählt, was eine Steigerung um 25 Prozent (plus 1178 Fälle) im Vergleich zu 2018 bedeutet. Als sogenannte Straßenkriminalität werden 13 407 Delikte (2018: 12 283) eingestuft. Dies macht einen Anstieg um 9,2 Prozent aus.