Landgericht Saarbrücken : Missbrauchsprozess gegen Therapeuten erneut unterbrochen

Saarbrücken Das Landgericht Saarbrücken hat den Prozess gegen einen Psychotherapeuten wegen sexuellen Kindesmissbrauchs am Freitag erneut unterbrochen.

Das Landgericht Saarbrücken hat den Prozess gegen einen Psychotherapeuten wegen sexuellen Kindesmissbrauchs am Freitag erneut unterbrochen. Zwar war der 74-Jährige am Tag zuvor in einer Privatklinik in Bayern verhaftet und zur Verhandlung nach Saarbrücken gebracht worden, sein Verteidiger hielt ihn jedoch für nicht aufnahmefähig. Nun soll ein Arzt entscheiden, ob der Angeklagte verhandlungsfähig ist.