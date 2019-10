Quierschied/Obersalbach Der 27-jährige Fliegengewichtler Mirco Martin gehört zu den Besten 20 der Welt. Sein Gegner ist Ernesto Irias.

Mirco Martin steht vor dem nächsten großen Schritt seiner Karriere. Der in Quierschied geborene und in Obersalbach lebende Boxer wird am Freitag in der Karlsruher Palazzohalle um den WBC silver belt kämpfen. Dabei bekommt es der 27-jährige Fliegengewichtler (bis 50,802 Kilo), der zu den Besten 20 der Welt gehört, mit Ernesto Irias, genannt „El Destructor“, zu tun. Ursprünglich sollte Martins Gegner Carlos Alberto Buitrago Rojas aus Nicaragua sein, doch der musste verletzt absagen.