Saar-Ministerpräsidentin diskutiert mit Senioren : Multiple Krisenbewältigung als Generationen übergreifendes Thema

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (rechts) diskutierte am Montag mit dem SZ-Ältestenrat. Links: Die Vorsitzende des Rates Susann Breßlein. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Rente, Pflege, Energiepreise – all dies waren keine Themen beim Besuch von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) im Ältestenrat der Saarbrücker Zeitung. Stattdessen diskutierte das Seniorenforum vor allem die großen Herausforderungen in der Klima- und Industriepolitik.

Es sind Krisenzeiten. Der Bundeskanzler spricht von „Zeitenwende“. Wohl auch deshalb ging die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei ihrem Besuch im SZ-Ältestenrat am Montag sofort die „ganz großen“ aktuellen Themen an.

Und das gut gelaunt – denn am Morgen hatte sich der Getriebehersteller ZF, für den allein im Saarland 9000 Menschen arbeiten, zum Standort Saarbrücken bekannt und angekündigt, hier ab 2024 elektrische Antriebssysteme bauen zu wollen (wir berichteten). Denn die Zeit der Verbrenner und damit der klassischen Getriebe geht zu Ende. Das sei ein „wichtiges Zukunftssignal“, freute sich Rehlinger. Denn wer sich nicht ändert, hat keine Zukunft.

„Die Entscheidung von ZF macht Mut!“

Es ist eben „Zeitenwende“ – und das auf allen Gebieten. Und die beschäftigt auch die Senioren, denn sie sorgen sich um ihre Kinder und Enkelkinder. „Die Entscheidung von ZF macht Mut!“, sagte Rehlinger. Man müsse „daran glauben“, erfolgreich die Weichen für die nächste Dekade stellen zu können, gab sie sich optimistisch. Und rief die Anwesenden dazu auf, mitzuziehen.

So sehr ging es „ums große Ganze“, dass spezielle, eingängige Themen der Seniorenpolitik wie Rente, Pflege oder Gesundheit kaum zur Sprache kamen. Wie schaffen wir den ökologischen, nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft ohne ganz große soziale Verwerfungen? Was müssen wir industriepolitisch tun, um Investoren anzulocken und wichtige Industrien am Standort Saarland zu halten? Rehlinger nutzte das Forum, um die Pläne ihrer SPD-Alleinregierung für die nächste Zeit zu skizzieren – und blieb am Schluss länger, als es eigentlich vorgesehen war.

Neues Klimaschutzgesetz soll Erneuerbare Energien fördern

Wie genau der Ausbau der Windkraft forciert werden soll, wollte Norbert Gräber wissen. Als Ex-Energieministerin in der vorherigen Landesregierung gab die Ministerpräsidentin einen kurzen Abriss über die bisherigen Hemmnisse des Ausbaus: dichte Besiedlung, bürokratische Hürden. „Wir haben seit Frühjahr nun neue rechtliche Möglichkeiten und können die neue Dynamik im erlahmten Markt nutzen.“ Zudem sei ein Klimaschutzgesetz in Arbeit, das den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen soll.

Und auch das Thema Mobilität treibt die Senioren um. Hier schöpfte Rehlinger aus ihrer Erfahrung als Verkehrsministerin und erklärte die komplizierten Vertragskonstruktionen mit der Deutschen Bahn beim Fernverkehr. „Die Taktung auf der Rheinschiene ist schlicht zu eng, wir passen da mit weiteren Zügen nicht mehr rein“, erläuterte sie ein Problem der Anbindung des Landes ans Fernverkehrsnetz. Immerhin rede man heute über neue Bahnverbindungen und nicht mehr über Kürzungen. Zudem würden saarländische Schienenstrecken reaktiviert (Rosseltal, Biestal). „Das alles dauert, aber es gibt Bewegung.“

Zweifel an Umsetzbarkeit der Frankreichstrategie

Karin Nehl sprach die deutsch-französischen Beziehungen an und kritisierte die Defizite beim französischen Spracherwerb. Rehlinger räumte ein, dass die 2014 ausgerufene „Frankreichstrategie“, die zum Ziel hat, Französisch bis 2043 als zweite Verkehrssprache im Saarland zu etablieren, „einer ehrlichen Betrachtung bedürfe“. Mangels französischsprachigem Personals in Kitas und Schulen sei das Ziel nur schwer umzusetzen. Zudem lernten auch die Franzosen immer seltener Deutsch, bedauerte Rehlinger. „Die Frage ist, was kriegen wir realistischerweise organisiert an Spracherwerb.“ Immer noch seien aber Französisch-Kenntnisse ein Standortvorteil für Firmen, die den französischen Markt im Blick hätten, wie zum Beispiel der Küchenbauer Nobilia. Wenn sie im Januar das Amt der Bevollmächtigten für deutsch-französische kulturelle Angelegenheiten übernehme, wolle sie die „saarländische Unverkrampftheit“ im Umgang mit Frankreich nutzen, um die Beziehungen zu den Nachbarn zu stärken.

Auch die drohenden Insolvenzen infolge der Corona-Krise, des Krieges in der Ukraine und aufgrund des digitalen Wandels beschäftigte das Senioren-Forum. Ganz konkret ging es um die mögliche Schließung der beiden Galeria-Kaufhof-Karstadt-Kaufhäuser in Saarbrücken. Dazu formulierte die Ministerpräsidentin eine klare Meinung: „Wir werden nicht jedes schlechte Geschäftsmodell retten können.“ Es gehe nun auch darum, den Schaden für die betroffenen Mitarbeiterinnen zu begrenzen.

Ohne Zuzug fehlen Fachkräfte

Wie man die berufliche Bildung stärken könne, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, wollte Rita Lauer wissen, die selbst in dem Bereich beruflich tätig war. Rehlinger warb für mehr Praktika und die Handwerksberufe. Auch wenn man jugendliche Schulabbrecher besser betreue und in Ausbildung bringe, werde das am Fachkräftemangel aufgrund des demografischen Wandels nichts Entscheidendes ändern. „Wir brauchen Zuzug, und zwar nicht nur aus Rheinland-Pfalz“, sagte Rehlinger.