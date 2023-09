Wahrzeichen wird saniert Millionen-Umbau: Umfeld der Alten Brücke in Saarbrücken soll sich radikal verändern

Saarbrücken · Die Alte Brücke am Staatstheater in Saarbrücken wird für viel Geld saniert, das Umfeld neu gestaltet. Jetzt steht der Sieger eines Planungswettbewerbs fest. Was sich alles ändern soll.

21.09.2023, 14:12 Uhr

Der Sieger-Entwurf eines Projektteams mit Architekten aus Frankfurt und Wiesbaden. Rechts die Freitreppe samt Rasenterrasse Foto: Sweco GmbH, Ferdinand Heide Architekt, DLA Bittkau-Bartfelder

Seit ihrem Bau vor fast 500 Jahren musste die Alte Brücke in Saarbrücken, die also mit Fug und Recht so heißt, einiges über sich ergehen lassen. Man hat das 1549 fertig gestellte Bauwerk, von dem der heutige Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) sagt, es sei ein „Denkmal von nationaler Bedeutung und Wahrzeichen unserer Stadt“, wirklich nicht gut behandelt.