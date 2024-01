Bürgerhäuser, Schulen, Kitas, Rathaus Für 7,5 Millionen Euro: Was in Saarbrücken 2024 alles saniert werden soll

Saarbrücken · Erneut muss die Stadt Saarbrücken viel Geld in die Hand nehmen, um Schulen, Kitas, Sporthallen oder die Feuerwehr in Schuss zu halten. Was 2024 alles auf dem Plan steht.

27.01.2024 , 20:00 Uhr

Dieser Teil der Fassade des Rathauses muss saniert werden. Geplante Kosten: 450 000 Euro. Foto: Thomas Schäfer

Im Bürgerhaus Burbach werden Lüftung und Beleuchtung erneuert, und es gibt neue Jalousien. Kostet zusammen vermutlich 225 000 Euro. Die Grundschule Hohe Wacht auf der Grenze zwischen Alt-Saarbrücken und St. Arnual braucht für 112 000 Euro einen neuen Fernwärmeanschluss. In Dudweiler wird die Sporthalle in der Schützenstraße mit neuer Heizung und Lüftung ausgestattet – für geplante 465 000 Euro. Die Fassade der Toiletten im Stadion am Kieselhumes soll für 15 000 Euro aufgehübscht werden. Für die Sanierung von Teilen der Natursteinfassade des Rathauses St. Johann sind 450 000 Euro vorgesehen. Für allgemeine Wartungsarbeiten im Ludwigspark 70 000 Euro. Und. Und. Und....