„Zukunft wird in Saarbrücken gemacht“ Stadtrat macht den Weg für die Millionen-Erweiterung der Saar-Uni frei

Saarbrücken · Die Hoffnungen sind riesig, der Widerstand war am Ende klein: Fast alle Fraktionen des Saarbrücker Stadtrates haben den Plänen für einen neuen Forschungscampus an der Uni zugestimmt. Was dort jetzt passieren soll.

20.03.2024 , 19:00 Uhr

Ein Teil des Waldes oberhalb der jetzigen Gebäude am Stuhlsatzenhaus muss für den neuen Campus gerodet werden. Foto: BeckerBredel