Neues Bürogebäude in Saarbrücken Millionen-Projekt auf den Saarterrassen: In diesen Neubau soll das Gesundheitsamt einziehen

Saarbrücken · Auf den Saarterrassen in Burbach entsteht ein fünfstöckiges Bürogebäude, in das ab 2026 das Gesundheitsamt des Regionalverbandes einziehen soll. So soll es aussehen.

16.05.2024 , 06:00 Uhr

So soll das Gebäude „Plaza Nord“, das die GIU auf den Saarbrücker Saarterrassen baut, aussehen. Einziehen wird unter anderem das Gesundheitsamt des Regionalverbandes. Foto: GIU