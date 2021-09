Serie „Das Lächeln der Woche“ : Vorfreude auf die Herbsternte

​ Kleinblittersdorf​ Sie strahlen in die Kamera und zeigen uns das „Lächeln der Woche“. Heute: Mike Kleinbauer, Leiter des Wintringer Hofs in Kleinblittersdorf, der sich auf die Weiterverarbeitung der Ausbeute aus der Herbsternte freut.

Mike Kleinbauer ist Leiter des Wintringer Hofs in Kleinblittersdorf, eines landwirtschaftlichen Betriebs der Lebenshilfe Obere Saar. Er freut sich auf die anstehende Herbsternte. „Das Wetter ist im Moment nass und wir können immer nur ernten, wenn es trocken ist, aber wir nutzen jede Gelegenheit und fahren immer auf die Felder, wenn das Wetter es zulässt“, erklärt der St. Wendler. Die Menge der Ernte wurde durch das nasse Wetter nicht beeinträchtigt. „Die Ernte ist gerade schon in vollem Gange, und die Menge reicht völlig aus. Nicht alles, was wir ernten, kommt in den Hofladen. Das Stroh zum Beispiel ist für die Tiere, und auch das Futter kommt von uns. Am meisten freue ich mich bei der Ernte darauf, dass die Produkte weiterverarbeitet und dann verkauft werden können“, so Kleinbauer. Die Apfelernte geht bald los und auch die Lohnmosterei arbeitet ab Oktober.