Kolumne Warscheids Welt In was für einem Land wollen wir leben? Über Migranten, den Rechtsstaat und unsere Kultur

Ich möchte nicht in einem Land leben, das seine Kultur verleugnet, indem es Weihnachts- in Winterferien umtauft oder den Martinsumzug in Lichter- und Laternenfest. Ich will auch nicht, dass ich im christlichen Abendland, das wir immer noch sind, mehr auf die muslimischen Fastenrituale des Ramadan und des Zuckerfests hingewiesen wird als auf die Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt und mit dem Osterfest endet. Ich vermisse auch den Aufschrei, wenn Islamisten bei Demonstrationen lauthals fordern, die Bundesrepublik Deutschland in ein Kalifat umzuwandeln und die freiheitlichen Grundrechte durch die Scharia zu ersetzen, die religiös begründeten Willkür-Entscheidung Tür und Tor öffnet.