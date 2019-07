Umleitung : Stadt mahnt: Einbahnregel in Metzer Straße beachten

Saarbrücken Weil Autofahrer in der Metzer Straße die derzeitige Einbahnregelung missachteten, entstanden dort in den vergangenen Tagen mehrfach gefährliche Verkehrssituationen. Daher appelliert die Stadtverwaltung nun an die Autofahrer, die Einbahnregelung zu befolgen und die ausgeschilderte Umleitung zu nehmen.

Ab der Abzweigung der Lothringer Straße ist die Metzer Straße derzeit Einbahnstraße in Richtung Frankreich. Die Umleitung von Frankreich her führt über die Dr.-Vogeler Straße und die Straße Deutschmühlental. Die Zufahrt zur Metzer Straße am Südring bleibt gesperrt, so lange die Bauarbeiten laufen. Das teilt die Stadt-Pressestelle mit.