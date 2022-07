Gefährliches Gas : Merchweiler und Nohfelden sind kritische Orte

Saarbrücken Messungen zur Radonbelastung haben ergeben, dass es in diesen Kommunen lokal erhöhte Vorkommen des Edelgases gibt.

Die Radonmessungen in Saarländischen Haushalten sollten Daten liefern, wie es um die natürliche Radioaktivität steht. Dazu hatte das Umweltministerium in einer ersten Phase in 1300 Privathäusern Messdöschen aufgestellt. Die Familien hatten sich freiwillig gemeldet und jeweils eine Messdose im Keller und im Erdgeschoss aufgestellt und wochenlang dort belassen und dann ans Ministerium zurückgesandt. In den schwarzen Kunststoffzylindern wurde die natürliche Radioaktivität über den längeren Zeitraum aufgezeichnet.

In Merchweiler, Nohfelden, Blieskastel, Oberthal, Perl und Gersheim gab es punktuell erhöhte Werte, hier hat das Ministerium Nachmessungen veranlasst, deren Ergebnisse am Freitag von Umweltministerin Petra Berg im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurden. An 1108 Stellen in diesen Orten wurde nachgemessen. Ergebnis: Keine Kommune muss zum Vorsorgegebiet werden. Würde man eine Gemeinde als Vorsorgegebiet ausweisen, dann würden für den Radonschutz in Neubauten strengere Regeln und Messpflichten in Erd- und Kellergeschossen oder an Arbeitsplätzen gelten, was nun landesweit nicht so ist. „Allerdings haben wir lokal erhöhte Radonvorkommen in Teilen von Merchweiler und Nohfelden. Hier wird das Ministerium einzelfallbezogen beraten, wie man mit den Konzentrationen umgehen soll“, erklärte Umweltministerin Petra Berg am Freitag. Das Ministerium werde auch weitere Messungen vornehmen und bittet Bewohner beider Orte, sich für Nachmessungen zu melden.