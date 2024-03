Friseur-Messe in Saarbrücken Wie es um die Zukunft des Friseurhandwerks im Saarland bestellt ist

Die Nachwuchsfriseure machten den Auftakt, darunter Emma Neu aus Bexbach: „Ich habe Spaß an diesen Wettbewerben und lerne immer etwas dazu. Ich will im Job weiterkommen, daher mache ich mit“, sagte sie kurz nach ihrem Wettkampf, bei dem sie einen Modell-Herrenkopf frisierte. Ihre Chefin Sabine Günder-Fritz war stolz, zumal mit Maike Groben eine weitere Mitarbeiterin aus ihrem Salon im Wettkampf startete: „Ich bin selbst Deutsche Meisterin, wir machen regelmäßig Wettbewerbe und Modenschauen. Da ziehen meine Mitarbeiterinnen einfach mit. In so einem Wettkampf stecken acht bis zehn Wochen Vorbereitung“, erklärt die Meisterin.