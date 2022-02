Erster Name aus „Team Saarland“ von Tobias Hans steht fest : Merziger Landrätin Schlegel-Friedrich wird als Bachmann-Nachfolgerin gehandelt

Im Mai 2019 feierte Tobias Hans mit der Merziger Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich ihren Wahlsieg. Holt er sie bald ins Kabinett? Foto: Ruppenthal

Exklusiv Saarbrücken/Merzig Wiederholt hat Daniela Schlegel-Friedrich (54) Spitzenämter in Landesregierungen abgelehnt. Jetzt hat sie Regierungschef Tobias Hans (44) zugesagt, in seinem Team anzutreten. In CDU-Kreisen wird sie als mögliche Nachfolgerin von Sozialministerin Monika Bachmann (71) gehandelt.