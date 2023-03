Frauen helfen Frauen : Mentorinnen unterstützen Migrantinnen beruflich und persönlich

Info

Über 30 Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag am 8. März finden statt. Zum Beispiel am 4. März, 19 Uhr, Futterstraße 3: Vortrag und Diskussion zur Lage der Frauen in Kurdistan. Am 5. März, 11 Uhr, geht es um den „ Gender Pay Gap“ (Gutenbergstraße 2a). Am 5. März: Radtour durch Saarbrücken unter dem Motto „Von Gräfinnen und Dienstmägden“ (14 Uhr). Am 15. März berichtet die Frauengruppe Courage von der Weltfrauenkonferenz in Tunis (Lesetreff Malstatt am Knappenroth, 18 Uhr).

Am Weltfrauentag selbst, dem 8. März, sind Feministinnen in der Bahnhofstraße unterwegs.

Es gibt außerdem Lesungen, Filmabende, Vorträge und Workshops zu Frauen und Finanzen: am 10. und 17. März im Bildungszentrum Kirkel, (jeweils 10 bis 17 Uhr, 30 Euro, Anmeldung: www.arbeitskammer.de).

Programm unter: www.saarbruecken.de