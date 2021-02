Körperlich Behinderte leiden enorm unter Corona : Von Maskenpflicht bis Impftermin

Saarbrücken Menschen mit Körperbehinderungen sind sind in der Corona-Pandemie vor zahlreiche zusätzliche Hürden gestellt.

Im Rollstuhl oder Rollator mit Maskenpflicht und Corona-Abstandsregelung unterwegs - das bringt Probleme: Die oftmals auf Hilfe von außen angewiesenen etwa 35 000 Körperbehinderten mit Gehbehinderungen und anderen Einschränkungen im Saarland haben es in der Corona-Pandemie und dem aktuellen Lockdown noch weit schwerer als sonst. Wie zieht beispielsweise ein Tetraspastiker im Rollstuhl seine Maske auf – oder wie kommt ein Körperbehinderter barrierefrei an eine dazu notwendige fachärztliche Ausnahmegenehmigung oder einen Impftermin? Der Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Saarland ist als Sprachrohr und Ratgeber für die Betroffenen in all den ungelösten Fragen froh, dass er nach mehreren Monaten jetzt endlich als 30. Mitglied in den Landesbehindertenbeirat aufgenommen worden ist.