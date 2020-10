Leichtathletik : Nächster Weltrekord für Czerwenka-Nagel

Saarbrücken Die 90 Jahre alte Melitta Czerwenka-Nagel von der LAG Saarbrücken hat erneut einen Weltrekord aufgestellt.

Beim Abendsportfest in Pfungstadt hat Melitta Czerwenka-Nagel von der LAG Saarbrücken erneut einen Weltrekord aufgestellt. Über 800 Meter verbesserte die 90-Jährige die Bestmarke in der Altersklasse W 90 um gut 43 Sekunden auf 5:01,35 Minuten. „Ich bin total zufrieden mit der Zeit und hätte auch diesmal nicht gedacht, dass es so schnell wird. Das war ja erst mein zweiter Wettkampf nach der langen Pause. Der Lauf gibt mir jetzt wieder Sicherheit“, sagte Melitta Czerwenka-Nagel vor Freude strahlend.