Leichtathletik : LAG Saarbrücken: Große Ehre für Czerwenka-Nagel

Melitta Czerwenka-Nagel von der LAG Saarbrücken hat bei der Leichtathletik-EM in Braga zwei Weltrekorde aufgestellt. Foto: Rita Buchholz

Saarbrücken Die 92 Jahre alte Melitta Czerwenka-Nagel aus Saarbrücken hat auch im Jahr 2022 wieder Leichtathletik-Geschichte geschrieben. Während der Hallensaison stellte die Läuferin von der LAG Saarbrücken in Ludwigshafen in 2:20,76 Minuten über 400 Meter sowie anschließend bei der Hallen-Europameisterschaft in Braga in Portugal in 5:27,80 Minuten über 800 Meter und 11:38,34 Minuten über 1500 Meter Weltrekorde in der Altersklasse W 90 auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manuel Keil

Dafür wurde sie in Deutschland nun zur Senioren-Leichtathletin des Jahres 2022 gewählt. „Ich habe diesmal als Einzige drei Weltrekorde in einem Jahr geschafft. Daher dachte ich, dass es vielleicht klappen könnte. So richtig glauben konnte ich zunächst aber trotzdem nicht, dass ich die Wahl gewonnen habe“, verriet die Ausnahmeläuferin: „Das macht mich stolz. Die Auszeichnung bekomme ich am 19. Februar bei der deutschen Hallen-Meisterschaft in Dortmund.“