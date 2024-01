Unangemessener Protest Die Veranstalter hätten die Pro-Palästina-Demo absagen müssen

Die Hürden für eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit sind – Gott sei Dank! – extrem hoch. Insofern kann man es der Stadt Saarbrücken nicht ankreiden, dass ausgerechnet am morgigen Samstag, am internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocausts, eine pro-palästinensische Demo stattfindet. Doch nicht alles, was erlaubt ist, ist auch moralisch vertretbar. Möglich, dass den Veranstaltern die Bedeutung dieses Datums nicht bekannt war, als sie die Demo anmeldeten. Spätestens seit den Gesprächen mit der Stadt, die in einer Änderung der Demo-Route resultierten, zieht diese Ausrede aber nicht mehr. Es wäre eine Geste des Anstands und Respekts gegenüber allen Opfern des Holocausts, den Überlebenden und ihrer Nachkommen gewesen, den Protest wenigstens auf einen anderen Tag zu verschieben. Ein solches Entgegenkommen darf besonders in der Täternation Deutschland wirklich nicht zu viel verlangt sein.