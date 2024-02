Kolumne Grad-Wanderung Sobald es um Veggie geht, benehmen sich Fleischesser wie Kinder

Meine Mutter hat mir beigebracht, anderer Leute Essen niemals mit einem „bäh!“ zu kommentieren. Offenbar ist die Erziehung bei vielen Menschen anders abgelaufen. Wann immer auch nur die Worte „vegetarisch“ oder „vegan“ fallen, stehen hundertpro militante Fleischesser bereit, die lautstark verkünden müssen, dass ihnen „so etwas“ niemals auf den Teller kommt. In den sozialen Medien sind die Umgangsformen, wie so oft, noch tausendmal verrohter. Sobald ein Rezept ein Veggie-Label trägt, stürmen die werten Herren – ich sehe da wirklich fast nur Männer – die Kommentarspalte: Genüsslich (in Wahrheit aber ganz schön geschmacklos) wird da Konsistenz und Mundgefühl ihres zuletzt verzehrten, selbstverständlich blutig gebratenen Steaks geschildert, in krassen Fällen inklusive Ablauf des Schlachtprozesses.