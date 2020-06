Soll der E-Bus rollen, braucht’s dazu den politischen Willen : Soll der E-Bus rollen, braucht’s dazu den politischen Willen

Marco Reuther Foto: SZ/Robby Lorenz

Der „Feurige Elias“ machte ganz schön Dampf – was den Leuten schnell gehörig auf die Nerven ging: Die erste Straßenbahn in St. Johann startete 1890 und wurde noch mit Dampfmaschine betrieben. Sie soll die Bahnhofstraße manchmal so „eingedampft“ haben, dass den Passanten das Atmen schwer fiel.

Schon zwei Jahre später begann die Umstellung auf Strom. Seither gab es immer wieder umfassende Änderungen beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Ist es jetzt an der Zeit, den Dieselbussen ade zu sagen? Solche „Stinker“ wie einst sind sie ja nicht mehr, und in Sachen Feinstaub in neuester Generation unbedenklich, aber CO 2 pusten sie nach wie vor in Massen aus dem Auspuff.