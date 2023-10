Tod des verunglückten Mathis (5) Nach tragischem Unglück in Saarbrücken – keine Gitter um Spielplätze!

Meinung | Saarbrücken · Nach dem tragischen Tod des fünfjährigen Mathis W., der in der Saar ertrunken ist, werden auch die Rufe lauter, die Spielplätze in der Nähe des Saarufers stärker abzusichern. Diese werden stark diskutiert. SZ-Reporterchef Oliver Schwambach sieht aber in Zäunen keine Lösung des Problems.

Von Oliver Schwambach Mitglied der Chefredaktion/Reporterchef

14.10.2023, 17:27 Uhr

Foto: BeckerBredel

Wer kennt das nicht, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist? Manchmal wäre man bloß froh, mal kurz durchatmen zu können. Mal ein paar Minuten Pause, in denen man nicht fix springen muss, weil wieder mal ein Sturz droht, Autos und Hunde gefährlich nah sind oder es den Nachwuchs magisch zu den Booten am Ufer hinzieht. Das schlechte Gewissen sitzt dabei auch noch im Nacken, falls die Augen doch mal kurz vom Kind abschweifen.