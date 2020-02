Saarbrücken Elektronische Fußfessel, Videoüberwachung ohne Anlass, Erfassung von Kfz-Kennzeichen – nicht alle finden die Pläne der großen Koalition gut.

Die Polizei könne nicht „mit Pfeil und Bogen hinter Gaunern und Ganoven herjagen“, die modernste Technik nutzen. So hat Innenminister Klaus Bouillon (CDU) vor einem Jahr jenen Gesetzentwurf begründet, der am Mittwoch im Landtag die erste Hürde nahm. Weil Bouillon erkrankt ist, musste Finanzminister Peter Strobel (CDU) im Parlament für ihn einspringen und das Werk vorstellen, das unter dem unscheinbaren Namen „Gesetz zur Neuregelung der polizeilichen Datenverarbeitung im Saarland“ firmiert und den Ermittlern neue Befugnisse gibt. Die meisten stehen unter richterlichem Vorbehalt.

Zudem ermöglicht das Gesetz die Videoüberwachung bei Ansammlungen und Veranstaltungen, wenn davon erfahrungsgemäß größere Gefahren ausgehen oder diese Veranstaltungen von Terror bedroht sind. Die Videoüberwachung wird ebenfalls an Kriminalitätsbrennpunkten ermöglicht, ohne dass es eines bestimmten konkreten Anlasses bedarf. Letzteres hob die AfD hervor, die dem Gesetzentwurf der CDU/SPD-Regierung in erster Lesung zustimmte.

Außerdem soll es Polizeibeamten erlaubt werden, in Wohnungen Körperkameras (Bodycams) zu tragen, was bislang nur im öffentlichen Raum möglich ist. In einem Gutachten für das Innenministerium kommen zwei Polizeirechtler zu dem Ergebnis, dass die grundgesetzlich verbriefte Unverletzlichkeit der Wohnung dem Einsatz der Kameras nicht entgegensteht, wenn damit Beamte vor Übergriffen geschützt werden. Die Koalition kommt mit der Gesetzesänderung in diesem Punkt auch einer Forderung der Polizeigewerkschaften nach. Innenminister Bouillon bezeichnete diese Änderung aus dem Krankenstand heraus als ein „persönliches Anliegen“.