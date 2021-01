Rundfunkrat wählt am 22. Februar : Heißes Rennen um den SR-Chefsessel

Der Saarländische Rundfunk bekommt am 1. Mai dieses Jahres einen neuen Intendanten. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarbrücken Saarlandhalle ist als „Wahllokal“ für den Rundfunkrat am 22. Februar bereits gebucht. ARD-Chefredakteur Rainald Becker bestätigt Bewerbung.

„Wir wollen die Intendanten-Wahl unbedingt als Präsenzveranstaltung durchführen“, sagt Gisela Rink (68, CDU), Vorsitzende des Rundfunkrates beim Saarländischen Rundfunk (SR). Am 22. Februar sind die ersten drei Wahlgänge vorgesehen. Erreicht dann keiner der Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit, stehen voraussichtlich am folgenden Tag weitere Wahlgänge auf dem Programm. Wird auch dann in den Wahlgängen vier bis sechs keine Zweidrittelmehrheit erreicht, genügt beim siebten Urnengang die einfache Mehrheit. So geschehen zuletzt bei der ersten Wahl des amtierenden Intendanten Thomas Kleist (65, SPD) im Jahr 2011. Stimmberechtigt sind ausschließlich die 39 Mitglieder des SR-Rundfunkrates.

Kleist hat seinen vorzeitigen Amtsverzicht zum 30. April dieses Jahres angekündigt. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin sollen am 1. Mai beginnen. So steht es jedenfalls in der Stellenausschreibung, die der Rundfunkrat im Dezember 2020 veröffentlicht hat. Die Frist zur Abgabe der Bewerbungen endete Mitte Januar. Grundsätzlich, so heißt es, seien Initiativ-Bewerbungen aber immer noch möglich – bis zum Wahltag.

Wer aber hat sich bislang um den lukrativen Job mit einem Jahresgehalt von 245 000 Euro plus Extras an der Spitze des kleinen ARD-Senders beworben? Rink und die vom Rundfunkrat gewählten Mitglieder des Wahlvorbereitungsausschusses halten sich sehr bedeckt, wollen keine Namen nennen. Wie es heißt, liegen mehr als ein Dutzend Bewerbungen auf dem Tisch.

Der Wahlvorbereitungs­ausschuss des Rundfunkrats wird nach SR-Angaben „eine Vorauswahl unter den Bewerberinnen und Bewerbern treffen und dem Rundfunkrat einen Wahlvorschlag unterbreiten“. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden es mehrere Kandidaten sein, die dem Gremium präsentiert werden – eventuell auch zu einer Extra-Vorstellungsrunde – ob per Videokonferenz oder vor Ort. Dem Wahlvorbereitungs-Ausschuss, der sich an diesem Dienstag treffen soll, gehören sieben Mitglieder an. Dies sind neben der Rundfunkratsvorsitzenden Rink, Thorsten Schmidt (stellvertretender Rundfunkratsvorsitzender), Michael Burkert (SPD, Vorsitzender des SR-Verwaltungsrats), Karl Rauber (CDU, stellvertretender Verwaltungsratschef), Armin Lang (SPD, Vorsitzender des Finanzausschusses), Wolfgang Bach (Vorsitzender des Rechtsausschusses) und Jule Mole (Vorsitzende des Tele­-Medienausschusses).

Nach Informationen unserer Zeitung kommen zwei – durchaus als aussichtsreich eingestufte – Bewerbungen unmittelbar aus dem Haus des SR. Armgard Müller-Adams (47), seit 2019 SR-Chefredakteurin, gilt als angebliche Wunschkandidatin von Amtsinhaber Thomas Kleist. Sie hat ihre Kandidatur gegenüber der SZ bestätigt. Auf Nachfrage hat auch der SR-Hörfunkdirektor und stellvertretende Programmdirektor Martin Grasmück (50) erklärt, dass er seinen Hut in den Ring geworfen hat. Er hat sich beworben. Seine Bewerbung hat auch Andreas Weber (59), noch amtierender Programmdirektor des Deutschlandradios, gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Weber kennt die ARD-Anstalt auf dem Saarbrücker Halberg aus eigener Praxis. Er war von 1992 bis 1997 persönlicher Referent der früheren Intendanten Manfred Buchwald und Fritz Raff und dann bis 2006 Programmchef von SR 1 Europawelle und „Unser Ding“.

Armgard Müller-Adams, SR-Chefredakteurin Foto: SR/Alexa Kirsch/Alexa Kirsch

Andreas-Peter Weber, Programmdirektor beim Deutschlandradio Foto: Deutschlandradio © Christian Kruppa/Christian Kruppa

Martin Grasmück ist stellvertretender Programmdirektor und Hörfunkdirektor des SR. Foto: SR/BeckerBredel/BeckerBredel

ARD-Chefredakteur Rainald Becker Foto: ARD Presse/ARD/Thomas Kier