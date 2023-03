Anzeigen vor Ort könnten falsch sein Megastreik am Montag hat Auswirkungen auf die Saarbahn – worauf Kunden sich einstellen müssen

Allerdings wurden die Buslinien 120, 126 und 131 ganztägig ab Brebach Bahnhof über die Brebacher Landstraße bis zum Römerkastell verlängert, um die Anschlussmöglichkeiten für die Fahrgäste am Römerkastell zu verbessern. Auch die Rückfahrten in Richtung Ensheim, Goldene Bremm beziehungsweise Bübingen beginnen in dieser Zeit bereits am Römerkastell. Die Haltestellen „Stummstraße“ und „Halberg Römerstadt“ entfallen nach Angaben des Verkehrsunternehmens. Ausnahmsweise sollten die Busse am Montag auch an der Schulbushaltestelle in Brebach in Höhe der Saarbrücker Straße 19 auf der Weiterfahrt zum Römerkastell stoppen.