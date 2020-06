Regionalverband : „Meditative Wanderung“ startet an Wintringer Kapelle

Regionalverband Der Regionalverband und seine Volkshochschule (VHS) bieten wieder geführte Wanderungen an. Den Anfang macht die „Meditative Pilgerwanderung“ am Samstag, 27. Juni. Start ist um 12 Uhr an der Wintringer Kapelle in Kleinblittersdorf.