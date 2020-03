Saarbrücken Wegen gewerbsmäßiger Untreue in 195 Fällen ist der angeklagte Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden.

Zumindest vorerst ist Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber (55), der zeitweise seine Firmen von Ottweiler aus steuerte, wieder ein freier Mann. Der Haftbefehl gegen ihn wegen Fluchtgefahr wurde mit der Urteilsverkündung am Mittwoch aufgehoben. Im Gerichtssaal verabschiedete sich der Mann, den überregionalen Medien als „Robin Hood der Kleinanleger“ und Experte für den grauen Kapitalmarkt gefeiert haben, von Bekannten mit dem Hinweis, er müsse jetzt noch in den Knast, um „auszuchecken“. Fast acht Wochen Untersuchungshaft haben den einst erfolgreichen Privatermittler gezeichnet.

Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts verurteilte Fuchsgruber nach mehrtägiger Verhandlung wegen gewerbsmäßiger Untreue in 195 Fällen und einem Fall der Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Zum Antritt der Haft wird er nach Rechtskraft des Urteils voraussichtlich in seiner neuen Heimat in Nordrhein-Westfalen geladen. Die Vorsitzende Richterin Christiane Schmitt fasste sich kurz bei ihrer Urteilsbegründung. Sie verwies auf eine „Verständigung im Strafprozess“ zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht. Grundlage dafür war ein umfassendes Geständnis im Sinne der Anklage. Ein Teil der erhobenen Vorwürfe wurde eingestellt.

Verteidiger Christian Schmitt räumte für seinen Mandanten Fuchsgruber die verbliebenen Anklagepunkte ein. Demnach hat er Anleger, die er in einer Inkassogemeinschaft „Dominion“ vertrat, teilweise oder komplett um Vergleichszahlungen der Augsburger Aktienbank geprellt. Im Fall um die Leipziger Firma „Rot Direkt“ nutzte er sein Privatkonto bei der Sparkasse Neunkirchen als angebliches „Treuhandkonto“. Von dort bediente sich Fuchsgruber selbst und seine Firmen mit insgesamt 287 789 Euro. Anwalt Schmitt begründete das Vorgehen mit finanziellen Schwierigkeiten seines Mandanten. Der bedauere sein Verhalten und entschuldige sich bei den Opfern. Der Verteidiger verwies nachdrücklich auf den angeschlagenen Gesundheitszustand Fuchsgrubers. Die „kognitiven Fähigkeiten“ der „Kämpfernatur“ seien wegen einer schweren Erkrankung eingeschränkt gewesen. Weil er deshalb sein Leistungspensum nicht mehr meistern konnte, sei er letztlich in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Die finanzielle Situation Fuchsgrubers sei „desolat“, sein Privathaus gepfändet, die Firmen insolvent. Er stehe „vor den Scherben seines Lebens“. Sein Lebenstraum sei „geplatzt“.

Staatsanwältin Christina Krauth erinnerte in ihrem Plädoyer an eine Vorstrafe des Angeklagten wegen Steuerhinterziehung. (Nach SZ-Informationen wurde er 2013 zu 150 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt.) Fuchsgruber habe ein Teilgeständnis abgelehnt, zeige Reue, sei aber, so die Staatsanwältin, auch durch die Beweisaufnahme in dem Prozess überführt. Krauth beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von viereinhalb Jahren.