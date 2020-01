Medard Fuchsgruber vor Gericht : Prozess gegen „Robin Hood der Kleinanleger“ hat begonnen

Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber erschien am Mittwoch vor dem Landgericht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im dritten Anlauf hat vor dem Saarbrücker Landgericht der Untreueprozess gegen den sogannten „Robin Hood der Kleinanleger“ begonnen.

Vor einer Woche war Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber, der zeitweise von Ottweiler aus agierte, zum Prozessauftakt nicht erschienen. Sein Verteidiger gab an, sein Mandant sei in eine Klinik eingeliefert worden – nach Angaben des Gerichts fehlte Fuchsgruber unentschuldigt. Danach nahm die Polizei den Angeklagten fest. Fuchsgruber kam in Untersuchungshaft.