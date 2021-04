Lebacherin feiert Comeback : Wenn die Corona-Krise auch mal etwas Gutes hat. . .

Holz/Lebach Nach fast vier Jahren Abstinenz geht die Lebacherin Maximiliane Schröck für den TV Holz wieder in der 2. Volleyball-Bundesliga ans Netz.

In normalen Zeiten lässt es der Beruf von Maximiliane Schröck nicht zu, hochklassig Volleyball mit dem TV Holz zu spielen. Zu häufig kommen dienstliche und sportliche Verpflichtungen sich in die Quere. „Da ich in einem Hotel arbeite, ging das mit der 2. Bundesliga nicht so gut. Gerade dadurch, dass ich am Wochenende arbeiten muss. Ich habe deshalb aufgehört, bin vor drei Jahren aber bei der zweiten Mannschaft eingestiegen“, erzählt die Lebacherin. Dadurch, dass das Hotel nun wegen der Corona-Krise seit November geschlossen ist, hat sich aber die Chance ergeben, dass sie wieder in der ersten Mannschaft spielen kann. „Ich trainiere momentan drei- bis viermal die Woche mit, weil es beruflich bedingt einfach möglich ist“, berichtet Schröck, die in der Seezeit-Lodge am Bostalsee arbeitet: „Ich kann aushelfen und meine Zweitliga-Erfahrung einbringen.“