Tatkräftig : Maurice organisierte Spielplatzsanierung

Maurice Forster auf der neuen „Seilbahn“ des Spielplatzes in der Gräfinthaler Straße von Bliesransbach. Der Zwölfjährige ist verantwortlich dafür, dass der Platz zu einem Schmuckstück wurde. Foto: Heiko Lehmann

Bliesransbach Im Alter von sechs Jahren kümmerte er sich um ein Wegekreuz, mit neun nahm er das Spielplatzprojekt in Angriff.

Mit einem breiten Grinsen rauscht Maurice Forster heran. Er sitzt auf der neuen „Seilbahn“ des Spielplatzes in der Gräfinthaler Straße. „Ja, ist schön und macht Spaß – kann man so lassen“, sagt der 12-Jährige. Maurice Forster ist der Grund, warum es die neue „Seilbahn“ auf dem Spielplatz gibt, und warum sich der Spielplatz zu einer Art Schmuckstück für die ganze Gemeinde Kleinblittersdorf gemausert hat.

Vor drei Jahren war der Spielplatz ziemlich heruntergekommen. Der Sand war alt, die Schaukeln auch nicht mehr die Neuesten, und die „Seilbahn“ war kaputt und wurde entfernt. „Ich konnte den Zustand so nicht akzeptieren und habe beim Ortsvorsteher und beim Bürgermeister vorgesprochen. Ziel war damals eine neue Seilbahn“, blickt der Schüler der Waldorfschule St. Arnual zurück.

Maurice stelle nicht nur Forderungen, sondern packte selber mit an. Auf dem Wendalinusmarkt in Bliesransbach setzte sich der damals Neunjährige den ganzen Tag mit einer Spendendose hin und sammelte insgesamt 700 Euro. Für eine neue „Seilbahn“ war das aber viel zu wenig. Also motivierte Maurice den Jugendclub die legendäre Domdisco aus den 1980er Jahren in Bliesransbach wieder aufleben zu lassen. Mit Erfolg: Zweimal war der Dom ausverkauft, und Maurice konnte abends mit seiner Dose wieder Geld sammeln.

Durch die Veranstaltungen und Spenden von Unternehmen kamen insgesamt 17 000 Euro zusammen, und der Gemeinderat hatte zudem noch 10 000 Euro für den Spielplatz in den Gemeindehaushalt eingestellt. Für dieses Geld wurden eine neue „Seilbahn“ gebaut, drei weitere, neue Geräte angeschafft und der Sand erneuert. „Es geht, wenn man will. Man muss sich nur dahinterklemmen“, sagt Maurice Forster. Bereits im Alter von sechs Jahren nervte er den Ortsvorsteher und seinen Vater solange, bis das heruntergekommene Wegekreuz vor dem Weg zur Wendalinuskapelle in Bliesransbach erneuert wurde.

Mittlerweile ist Maurice mit seiner Familie nach Rilchingen-Hanweiler gezogen. „Das ist nicht schlimm. Die Kinder in Bliesransbach haben trotzdem etwas von dem neuen Spielplatz“, sagt der 12-Jährige, der leidenschaftlicher Feuerwehrmann ist und in seiner Freizeit Gitarre und Tischtennis spielt und viel auf seinem Fahrrad unterwegs ist.

Beruflich wollte Maurice schon Polizist und schon Bürgermeister werden. „Wir haben ja einen Malerbetrieb, in dem mein Vater und mein Bruder arbeiten. Dort helfe ich schon aus. Das könnte meine Zukunft werden, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Unabhängig vom Beruf werde ich aber immer versuchen etwas zu ändern, wenn etwas nicht mehr so ist, wie es sein soll“, sagt Maurice.