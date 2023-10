Polizei ermittelt Elternhaus von ertrunkenem Mathis (5) mit Graffiti besprüht

In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter das Elternhaus des in der Saar ertrunkenen Mathis mit Graffiti-Sätzen beschmiert. Betroffen seien das Haus in Alt-Saarbrücken, in dem der Vater des verstorbenen Fünfjährigen wohnt, und ein weiteres Haus in der Nähe.