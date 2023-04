Ehrentag Mathilde Bender aus Saarbrücken wird 100 Jahre alt

Ihren 100. Geburtstag feiert an diesem Dienstag Mathilde Bender. Zur Welt kam sie am 11. April 1923 in Herchenbach/Köllerbach als achtes von elf Kindern des Bergmanns und Landwirts Johann Scherer sowie seiner Frau Anna Scherer, die den Haushalt führte. Die Jubilarin wuchs auf dem elterlichen Bauernhof auf, besuchte die Volkshochschule sowie die Nähschule und arbeitete danach bis 1948 als Haushaltshilfe. 1948 heiratete sie den Bäcker und späteren Bergmann Walter Bender aus Saarbrücken-Gersweiler, den sie seit ihrem zwölften Lebensjahr kannte. Ihr Mann starb 1998. Aus der Ehe gingen drei Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel hervor.