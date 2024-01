Hallenmasters FC Rastpfuhl meidet aus Angst vor Wehwechen den Budenzauber

Der FC Rastpfuhl qualifizierte sich 2018, 2019 und 2023 für das Endturnier. Etwas überraschend gab der Verein vor einigen Wochen bekannt, dass er diesmal überwiegend auf die Hallenrunde verzichtet. Der Grund: Der FC Rastpfuhl möchte sich auf das Titelrennen in der Fußball-Verbandsliga konzentrieren. „In der Vergangenheit war es bei uns so, dass die Hallenrunde die Winter-Vorbereitung beeinträchtigt hat“, erläutert Mirza Mehmedovic, der den FC mit Spielertrainer Christian Puff, trainiert: „Gerade in der ersten Phase nach dem Masters hatten viele Spieler irgendwelche Wehwehchen.“ Das möchte man diesmal vermeiden – um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Zur Winterpause steht der Saarlandliga-Absteiger unbesiegt mit 17 Siegen und einem Unentschieden an der Tabellenspitze.