Gute Nachrichten für Saarbrücken : Maskenpflicht und Alkoholverbot werden in Saarbrücken aufgehoben

Maskenpflicht und Alkoholverbot werden in Saarbrücken aufgehoben

Saarbrücken Die Maskenpflicht und das Alkoholverbot werden in Saarbrücken aufgehoben

Schon ab dem morgigen Dienstag werden die Maskenpflicht im öffentlichen Raum und das Alkoholverbot in Saarbrücken aufgehoben. Das kündigte der Oberbürgermeister Uwe Conradt am Abend auf Facebook an.