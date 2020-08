Wenn man Naheliegendes – oder -sitzendes – übersieht : Maske contra Nylon-Rolli

Nach dem Einkauf verlasse ich den Bäcker und mache mich auf den Heimweg. Auf halber Strecke kommt mir erstmals der Gedanke, dass irgendetwas nicht zu stimmen scheint – aber was? Erst kurz vor der Haustür hat mein Grübeln schließlich Erfolg: Nach dem Verlassen der Bäckerei habe ich die Maske gar nicht abgenommen, die jetzt noch immer über Nase und Mund sitzt.

Andererseits: Wenn man bedenkt, dass wir uns in den 70ern sogar an Fransenwesten, Schlaghosen, Plateausohlen und Nylon-Rollkragenpullover gewöhnt haben, da ist so eine Maske ja eigentlich nix dagegen. – Und im Gegensatz zu am Körper getrockneten ultra-engen Jeans sind Masken auch nicht gefährlich, sondern dienen wenigstens der Sicherheit.