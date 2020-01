Kostenpflichtiger Inhalt: Erkrankter Junge : Welche Folgen hat der Saarbrücker Masern-Fall?

Saarbrücken Bei dem an Masern erkrankten Patienten soll es sich um ein ungeimpftes Kind aus Merzig handeln. Aus Vorsorge bestellen Saarbrücker Kinderärzte ihre Patienten zu einem früheren Impftermin ein.

Nach Informationen unserer Zeitung handelte es sich bei dem Masern-Patienten, der am vergangenen Sonntag im Wartezimmer der kinderärztlichen Notfallambulanz im Saarbrücker Winterberg-Klinikum vielleicht andere Patienten angesteckt haben könnte, um einen 13 Jahre alten Jungen aus dem Landkreis Merzig-Wadern. Er war angeblich nicht gegen Masern geimpft. Zudem Zeitpunkt soll auch ein etwa sieben Monate altes Baby in dem Warteraum gewesen sein. Die Klinik lehnte auf Anfrage konkrete Informationen zu dem Fall ab, kündigte aber für den Wochenbeginn eine Erklärung an.

Offenbar war der Junge vor dem Besuch in der Klinik-Ambulanz bereits beim Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung in der Wartezone und wurde vom diensthabenden Mediziner an die Notfallambulanz verwiesen.

Zwischen 14 und 21 Uhr hatten sich rund 50 Menschen dort aufgehalten. Wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr hatte der Regionalverband Saarbrücken an alle Betroffenen appelliert, Kontakt zum Gesundheitsamt aufzunehmen. „Inzwischen konnten alle Menschen ausfindig gemacht und über das weitere Vorgehen informiert werden“, sagte Lars Weber vom Regionalverband.

In einem solchen Fall gibt es mehrere Möglichkeiten, um einer potentielle Ansteckungswelle vorzubeugen. „Gegen Masern können Kinder frühestens ab neun Monaten geimpft werden“, erklärt die Saarbrücker Kinderärztin Ursel Danner-Baltes. Babys, die noch keine Impfung bekommen können, und sich in einem Raum mit einem an Masern erkrankten Menschen befanden, bekommen fertige Antikörper (sogenannte Immun-Globuli) gespritzt. Ältere Kinder und Erwachsene, die ausgesetzt waren und deren Impfstatus unklar ist, werden kurzfristig nachgeimpft. Nach Bekanntwerden des Masern-Falles in Saarbrücken hat auch Danner-Baltes die Akten ihrer kleinen Patienten überprüft. Wer in einer oder zwei Wochen sowieso einen Termin zur Masern-Imfung hatte, wurde vorgezogen und diese Woche noch geimpft. „Wenn Masern im Umlauf sind, sollten auch Versammlungen vermieden werden, wo die Menschen ganz dicht beieinander stehen“, so die Ärztin.