Marvin Müller: Landesbester in Spedition und Logistik Sulzbacher Kaufmann wird Landesbester in Spedition und Logistik

Heute ist der Sulzbacher Abteilungsleiter des Bereichs Fernverkehr der Firma am Standort Saarbrücken. Das Logistik- und Speditionsunternehmen hat rund 30 Standorte in Deutschland und liefert Ware durch ganz Europa. Während seiner Ausbildung habe er die verschiedenen, für die Ausbildung relevanten Bereiche durchlaufen, berichtet Müller: Kundenservice, Nahverkehr und Fernverkehr. Der letztgenannte Bereich habe ihm am besten gefallen. Ein großer Teil der Arbeit sei die Disposition. Dabei würden die verschiedenen Waren auf die verschiedenen Lkw verteilt. 600 bis 700 Paletten müssten dabei täglich zugeordnet werden.