Interview mit Ultraläufer Martin Schedler : „Ich bin Saarländer durch und durch"

2017 lief Martin Schedler 128 Kilometer am Stück von Perl bis zum Erbeskopf. Das Foto zeigt ihn auf dem Saar-Hunsrück-Steig. Foto: Martin Reinicke

Saarbrücken Der 39-Jährige passionierte Läufer hat sich ein hohes Ziel gesetzt: In vier Tagesetappen will er das Saarland einmal umrunden.

Einmal rund ums Saarland will Martin Schedler aus Ottweiler laufen – in nur vier Tagen. Start- und Zielpunkt zu dem rund 288 Kilometer langen Mammutlauf ist der deutsch-französische Garten in Saarbrücken. Im Gespräch erzählt der Diplom-Verwaltungswirt, was ihn beim Langstreckenlauf antreibt und was er mit seinem Rundlauf bezwecken will.

Wie lange laufen Sie schon?

Schedler: Ich laufe seit 26 Jahren, angefangen habe ich als Schüler. Als Erwachsener ist das Laufen vor allem ein wichtiger Ausgleich zu meinem Job, eine hauptsächlich sitzende Tätigkeit. Lange Zeit bin ich Marathon gelaufen, bis mir das nicht mehr gereicht hat. Dann bin ich zum Trail gewechselt, sprich zum Lauf abseits vom Asphalt. Da geht’s dann über Wanderwege und in die Berge, gerne auch über unwegsames Gelände und steile Hänge nach oben.

Ihre Saarland-Umrundung wird kein gewöhnlicher Trail, sondern ein Ultralauf. Was genau ist darunter zu verstehen?

Schedler: Da gibt es viele verschiedene Ansichten. Im Prinzip ist ein Ultralauf länger als ein Marathon, also mehr als 42 Kilometer. Wie lange so ein Ultralauf aber genau sein soll, da gehen die Meinungen auseinander. Reichen 43 Kilometer schon aus? Oder müssen es 50, 60 sein? Da hat jeder eine eigene Meinung.

Was reizt Sie an dieser Disziplin?

Schedler: Zum einen reizt mich, dass es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt. Ich werde dieses Jahr 40, da kann ich mit den 20-Jährigen nicht mehr mithalten. Bei langen Läufen gehört aber mehr dazu, als nur schnell zu laufen. Da spielt die Erfahrung eine große Rolle, man muss sich seine Kräfte einteilen. Wenn einen zum Beispiel der gefürchtete Hungerast ereilt, bei dem die eigene Leistung wegen Unterzuckerung abrupt einbricht, wird man es kaum noch ins Ziel schaffen. Bei langen Strecken muss man den Lauf auch akribisch planen: Wie viel Proviant nehme ich mit? Wie viele Höhenmeter muss ich überwinden? Auf welchem Untergrund laufe ich an welcher Stelle? All das muss genau vorbereitet sein.

Woher kam die Idee zur Saarland-Umrundung?

Schedler: Die Idee ist nicht neu, die schleppe ich schon ein paar Jahre mit mir rum. Ich konnte sie nur nie umsetzen. Normalerweise würden zu dieser Zeit mehrere Wettkämpfe anstehen, mein Terminkalender ist im Sommer immer voll. Jetzt wurden die Läufe aber alle wegen Corona abgesagt, und da hab ich mir gedacht, das ist die ideale Gelegenheit, endlich zur Saarland-Umrundung anzusetzen. Bei dem Lauf folge ich der Route des Saarland-Rundwanderwegs. Der ist zwar teilweise ausgeschildert, trotzdem muss ich navigieren. Schilder sind nicht überall und ich kann die beim Laufen auch leicht übersehen.

Was wollen Sie mit dieser Aktion erreichen?

Schedler: Ich will keinen Rekord aufstellen. Stattdessen will ich zum einen den Menschen ein wenig Ablenkung von Corona verschaffen. Vor allem aber: Ich bin Saarländer durch und durch. Darum will ich den Leuten zeigen, wie viel Spaß es macht, das Saarland noch einmal neu für sich zu entdecken. In diesem Jahr können viele ja nicht in Urlaub fahren, wie sie es gewohnt sind. Aber man muss gar nicht weit fahren, um es im Urlaub schön zu haben. Darum habe ich den Saarland-Rundwanderweg ausgewählt. Der führt nämlich an zahlreichen saarländischen Sehenswürdigkeiten vorbei, zum Beispiel am Besucherbergwerk Velsen, an der Siersburg, an der Saarschleife oder am Stiefel bei St. Ingbert. Trotzdem wird der Lauf für mich auch eine große sportliche Herausforderung.

288 Kilometer wollen sie in vier Tagesetappen zurücklegen. Wie haben Sie sich die Strecke eingeteilt?

Schedler: Los geht es Fronleichnam am Lese-Pavillon im französischen Garten in Saarbrücken, von dort aus laufe ich bis nach Mondorf bei Merzig. Dort wohnt ein guter Freund von mir und da hab ich gesagt, bei dem beende ich die erste Etappe. Bei ihm kann ich auch gleich übernachten. Dann geht es weiter nach Weiskirchen, wo ich bei einem weiteren Freund unterkomme. Das wird eine Berg-Etappe, denn über Mettlach und Losheim hinauf in den Hochwald sind sehr viele Höhenmeter zu überwinden. Die dritte Etappe führt von Weiskirchen nach Fürth bei Ottweiler – da bin ich so gut wie bei mir zu Hause und kann dort auch übernachten. Schließlich geht’s am vierten Tag wieder nach Saarbrücken. Die Kilometer sind dabei insgesamt ein bisschen ungleich verteilt: Die erste Etappe bis Mondorf hat 78 Kilometer, die zweite bis Weiskirchen 63, die dritte bis Fürth 66 und die letzte 79 Kilometer. Ich habe also am Anfang und am Ende zwei besonders lange Etappen eingeplant, so kann ich mich am zweiten und dritten Tag ein bisschen erholen, da werde ich jeweils ein gutes Stück früher am Ziel ankommen.

Wie halten Sie sich in Zeiten von Corona fit? Konnten Sie überhaupt ausreichend trainieren?

Schedler: Pro Woche wollte ich eigentlich 100 Kilometer laufen, um im Training zu bleiben. Anfang März hab ich nicht mal das geschafft. Ich war nämlich nicht in Kurzarbeit, im Gegenteil, ich habe ganz normal weitergearbeitet und sogar noch Überstunden gemacht. Ich habe also gar nicht so viel trainieren können. Das ist aber kein Problem, denn mit der Erfahrung kommt auch das Wissen, worauf man sich bei wenig Trainingszeit konzentrieren muss, um trotzdem in Form zu bleiben. Sehr froh bin ich, dass seit Kurzem die Fitnessstudios wieder geöffnet haben. Denn neben dem Ausdauer-Training, das man ja jederzeit in der freien Natur machen kann, ist auch das Kraft- und Fitness-Training sehr wichtig für mich als Läufer. Zum Glück konnte ich also jetzt wieder ein wenig Fitness-Training nachholen, bevor es am Donnerstag an den Start geht.

Was war für Sie bisher der anstrengendste Lauf?

Schedler: Als besonders anstrengend habe ich mein Projekt von 2017 in Erinnerung, als ich vom tiefsten Ort im Saarland bei Perl zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz, dem Erbeskopf, gelaufen bin. Das waren gut 128 Kilometer am Stück und 4000 Höhenmeter. Da bin ich um 6 Uhr morgens – noch vor Sonnenaufgang – losgelaufen und wollte vor Sonnenuntergang ankommen. Als ich nach 14 Stunden im Ziel war, war ich so fertig wie noch nie. Aber wenn ich an den schwierigsten Lauf denke, dann war das der Trail im Pitztal in Österreich. Der ging über 100 Kilometer über schwieriges Terrain und sehr steil nach oben.

Laufen Sie lieber fern der Heimat oder lieber zu Hause im Saarland?

Martin Schedler 2017 beim Pitz Trail in Österreich. Foto: Schedler/Privat