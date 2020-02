Jahrzehntelanger Kampf für Gleichberechtigung : Marlies Krämer erhält Frauenpreis Rheinland-Pfalz

Marlies Krämer (82) aus Sulzbach kämpft seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung. Foto: dpa/Uli Deck

Sulzbach Am 8. März, dem Weltfrauentag, wird in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Mainz eine Saarländerin geehrt, die seit Jahrzehnten für die Gleichberechtigung kämpft.



Marlies Krämer (82) aus Sulzbach erhält den Frauenpreis 2020 des Landes Rheinland-Pfalz. Mit diesem Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die sich für Frauenrechte engagieren oder sich um die Gleichstellung von Mann und Frau verdient gemacht haben. Die Bronzeskulptur eines stilisierten Frauenkörpers hat die rheinhessische Künstlerin Jutta Lutz entworfen.