Bilanz gut drei Jahre nach der Einführung : „Marktbus“ der Gemeinde Quierschied hat sich etabliert

Quierschied Zum 1. Juni 2018 startete die Gemeinde Quierschied das Projekt „Seniorenbus“, das älteren und körperlich beeinträchtigten Bürgern eine bessere Mobilität und damit eine insgesamt höhere Lebensqualität bieten sollte. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Was im Juni 2018 als „Seniorenbus“ in der Gemeinde Quierschied startete, trägt seit Juli 2020 den Namen „Marktbus“. Die Namensänderung nach den ersten beiden Jahren der Erprobungsphase sollte deutlich machen, dass die Nutzung des kostenlosen Bustransfers nicht ausschließlich für Senioren oder körperlich beeinträchtigte Menschen, sondern für alle Bürger möglich ist. Die Gemeinde reagierte dabei auf die Kritik eines Mitglieds des Ortsrates, dass es für einen Einwohner des Ortsteils Fischbach schließlich keine Rolle spiele, ob er sich nun diesseits oder jenseits einer bestimmten Altersgrenze befindet, ob er noch gut oder weniger gut zu Fuß ist.

Das eigentliche Problem sei ein anderes und für alle gleich: In Fischbach „steppt nicht gerade der Bär“, um es einmal salopp auszudrücken. In dem beschaulichen Ortsteil lässt es sich zwar entlang des Sulzbachs trefflich lustwandeln, doch einen Einkaufsladen für den täglichen Bedarf gibt es nicht. Nachdem zum Oktober 2020 auch bekannt wurde, dass die Sparkassenfiliale in Fischbach endgültig geschlossen bleibt, waren die Fischbacher Bürger in der Folge auch von dieser Grundversorgung abgeschnitten. Bankgeschäfte und Beratungsgespräche, Versorgung mit Bargeld und Einkäufe sind nur noch in Quierschied möglich. Der Weg dorthin ist, besonders für ältere, aber auch für nicht motorisierte Bürger, mit erheblichem Aufwand, langen Wegen und mitunter auch mit hohen Kosten verbunden.