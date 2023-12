Mario Barth mit klaren Worten „So was habe ich noch nie gehabt“ – Streit eskaliert im Publikum bei Mario Barth

Die rund 4000 Besucher in der Saarlandhalle Saarbrücken freuten sich am Samstagabend beim Auftritt von Mario Barth auf einen lustigen Abend. Doch dann hagelte es nicht nur Witze und Gags, sondern es gab auch eine Situation, bei dem selbst dem erfahrenen Komiker der Spaß verging: „Ich stehe schon seit 24 Jahren auf der Bühne, aber so was habe ich noch nie gehabt“, sagte er. „Körperliche Angriffe – egal gegen wen – gehen in dieser Zeit gar nicht.“