Für Tanzbegeisterte: Ausflug nach Petite-Roselle : Zum Tango in die Kirche

Gepflegt swoofen in stimmungsvollem Ambiente: Die Weihnachts-“Milonga“ am 26. Dezember in der Tango-Kirche in Petite-Rosselle. Am Altar arbeitet jetzt der DJ. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Zur „Milonga“ in die Kirche: Wie aus einem evangelischen Gotteshaus in Petite-Rosselle eine Pilgerstätte der Tangoszene in der Großregion wurde.

Rot, blau, grün leuchtet der Kirchenraum. Elegant, in sich versunken, schieben sich mehrere Tanzpaare gemächlich übers Parkett. Die Augen zuweilen geschlossen. Entrückt. Weit weg. Konzentriert? Ein bisschen jedenfalls wie in Trance. Auf dem tonnenschweren Stein-Altar hat DJ Wolfgang „El lobo“ seinen Laptop platziert und regelt die Musik. Faszinierend anzuschauen ist vor allem die Beinarbeit der Tänzerinnen zum Tango-Takt und der sanften, aber idealerweise bestimmten Führung des Tanz-Partners. Etwas Mystisch-Meditatives liegt in der Luft. Ergreifend wie eine Messe wirkt dieser Tanz – wenn man sich darauf einlässt.

Der argentinische Tango – nicht zu verwechseln mit den eher abgehackten Bewegungen des europäischen Standard-Tangos, der in der Tanzschule gelehrt wird – steht für Leidenschaft und Eleganz, aber auch für Schmerz und Melancholie. Feurigkeit und Erotik werden ihm zugeschrieben. Große Gefühle also, die den Menschen ausmachen – wo könnte man sie besser ausleben als an einem sakralen Ort wie dieser Kirche?

Wir sind in der „Eglise protestante unie“ in Petite-Rosselle. Der Ort ist eine Entdeckung, denn diese Kirche, entworfen von Willy Grossmann und eingeweiht 1960, beeindruckt mit ihrer außergewöhnlichen Architektur: In den ovalen Kirchenraum fällt Licht durch bunte Fensterbänder hoch oben unter der Decke. Kreisrund ist der Altarraum. Der freistehende Kirchturm ist mit einem überdachten Gang an das Haupthaus angebunden. 2015 fand dort der letzte Gottesdienst statt, dann wurde der sakrale Bau profanisiert.

Marian Wahl hinter der Theke in seiner Tango-Kirche „La Boca“ in Petite-Roselle: Der 64-Jährige aus Niederlinxweiler hat sich damit einen Traum erfüllt. Foto: Iris Maria Maurer

Seit 2019 gehört er Marian Wahl aus St. Wendel. Und der wiederum ist dem Tango so sehr verfallen, dass er ihm quasi eine Art Pilgerstätte geschaffen und sich selbst einen Traum erfüllt hat. Wahls Tango-Zentrum in der Kirche trägt den Namen „La Boca“ – benannt nach dem Stadtteil im argentinischen Buenos Aires, wo der Tanz entstanden sein soll.

„Der Tango passt hervorragend zu diesem Ort“, sagt der Tangokirchenbesitzer. „Es ist ein Tanz, der von zwei Menschen getanzt wird, die zuvorkommend und achtsam miteinander umgehen“, erklärt Wahl die Tango-Philosophie. Achtsamkeit ist ihm wichtig. Und dass sich alle wohl fühlen – auch die Anfänger. Und so bleibt hier kaum jemand sitzen, auch wenn es manchmal an männlichen Tänzern mangelt. Höflichkeit ist hier oberste Maxime. Und es geht traditionell zu zwischen den Männern und Frauen – die meisten von ihnen im reiferen Alter. „Ein bisschen fühlt man sich wie vom Aussterben bedroht“, sagt der 64-Jährige – und spielt damit auch auf die schwieriger gewordenen Geschlechterbeziehungen an in Zeiten von allgegenwärtiger „Genderpolitik“, die die traditionellen Rollenbilder zu Recht und doch manchmal allzu verbissen hinterfragt.

Am 1. Januar geht Marian Wahl nach mehr als vier Jahrzehnten bei der Neuen Arbeit Saar in Rente. Der gelernte Koch bildete dort viele Jahre gastronomische Berufe aus. Nun kommt ihm seine Ausbildung für sein großes „Rentenprojekt“ zugute. Denn in seiner Tangokirche gibt es auch eine Bar, die der Chef unter anderem mit guten argentinischen Weinen ausgestattet hat. „Nur Bier gibt es bei mir nicht“, konstatiert er – etwas eigen. Das sei einfach nicht stilvoll.

Seine Kirche ist es umso mehr. Eineinhalb Jahre lang hat Wahl den sanierungsbedürftigen Bau innen und außen renoviert: Die Kirchenbänke wurden überholt und stehen nun – gemütlich mit Kissen ausgestattet – zur Milonga kreisförmig um die Tanzfläche. „Dafür musste ich das Parkett aufwändig ausbessern.“ Nun ist es perfekt zum Tanzen und Swoofen. Die schöne Holztheke hat der Tüftler selbst gebaut. Überall machen Tischleuchten gemütliches Licht. Alte Schränke und Sitzmöbel vermitteln Salon-Atmosphäre. In einer Ecke prasselt Feuer im Ofen. Brandschutz, der barrierefreie Umbau der Toilette, neue Heizungen, Dach-Reparaturen – Marian Wahl hatte viel zu tun. Dann kam auch noch Corona hinzu. Doch seit September ist „La Boca“ , sein Herzensprojekt, endlich geöffnet.

Solange die Corona-Einschränkungen es zulassen, lädt Wahl freitags von 20 Uhr bis Mitternacht und sonntags von 15 bis 19 Uhr ein zur „Milonga“ – derzeit unter 3-G-Bedingungen. So heißen die Tango-Treffen. Zum Nachmittagstermin reicht er Kaffee und Kuchen. „Meine Gäste kommen nicht nur aus der nahen Grenzregion, sondern auch aus Luxemburg, Trier, Straßburg oder auch aus dem Taunus“, berichtet er. Man kennt sich in dieser gut vernetzten Tangoszene. Und auch Marian Wahl selbst ist viele Jahre lang quer durch Europa getingelt, um die besten Tango-Workshops zu besuchen und Privatstunden bei renommierten Tangolehrern zu nehmen.

In seinem Tanz-Zentrum will er demnächst mittwochs Tango-Workshops anbieten. Und auch für Festlichkeiten und Veranstaltungen kann die Kirche gebucht werden. „Aber ich will keinen Bauchladen“, sagt er bestimmt. Wer Glück hat, erlebt ihn am Akkordeon.