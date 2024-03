Seltenes Wiegenfest Maria Niesen wird heute 103 Jahre alt

Nach dem Krieg zog Niesen mit ihrer Familie ins Saarland und wohnt nun seit 20 Jahren im Langwiedstift an der Bismarckstraße. Schon in ihrer Jugend sang die Jubilarin im Kirchenchor St. Paulin in Trier mit, später dann im Christkönigchor in Saarbrücken. Zudem verfasste sie mit einem hohen Arbeitsaufwand ihre eigene Lebensgeschichte unter dem Pseudonym „Das Mädchen Josefine“. Maria Niesen brachte fünf Kinder zur Welt, die heute verstreut in Hamburg, Bern und in Kork leben. Ihre älteste Tochter, Rita Niesen-Krämer, blieb in Saarbrücken und kümmert sich liebevoll um ihre Mutter. Auch über ihre Kinder schrieb Frau Niesen jeweils Kurzbiografien, die die Zeit im Elternhaus bis zu deren Auszug umfassen. Die Jubilarin geht noch heute täglich spazieren und wird als Moselanerin sicher mit einem Gläschen Weißwein und ihren Gästen auf dieses seltene Jubiläum anstoßen.