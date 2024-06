Theatergründerin und langjähriges Stadtratsmitglied Marga Herzog – die Ikone vom Statt-Theater Dudweiler

Ein Porträt über die 78-jährige Margarete Herzog, genannt Marga, zu schreiben, ist nicht möglich ohne den, vor allem als Autor bekannten Axel Herzog mit einzubeziehen. Man kann sagen, dass es die Marga Herzog, wie sie heute bekannt ist, ohne ihn nicht geben würde. Für Literatur, für Theater, für alles Kulturelle hat er sie zu Beginn ihrer Beziehung begeistert. „Das war in unserer Familie“, so beschreibt sie ihre Jugendjahre, „nicht so gang und gäbe. Meine Mutter war sehr einfach gestrickt. Mein Vater ist im Krieg geblieben, und meine Mutter musste ihre Kinder alleine großziehen, mit wenig Geld.“