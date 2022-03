Vielfalt der Berufsziele : Karrierestart Ausbildung: Was zwei landesbeste Auszubildende in ihrem Job antreibt

Heusweiler/Saarbrücken Marek Roth und Leon Brach stehen für die Vielfalt der Berufsziele. Und für die Leistungsbereitschaft des Nachwuchses. Ob bei anspruchsvollen Bauvorhaben. Oder beim Vermarkten von Immobilien.

„Ich fuhr bereits als Kind gern Bagger“, sagt Marek Roth. Der 22-Jährige wurde 2021 als landesbester Auszubildender im Betonbau ausgezeichnet. „Mein Opa war bereits im Handwerk tätig. Mein Vater eröffnete im Jahr 2000 sein Bauunternehmen Roger Roth. Die Firma ist direkt vor unserem Zuhause, sodass ich es gewohnt bin, nahe an der Arbeit zu sein“, erzählt der Mann aus Heusweiler. Als Roth die Fachoberschule besuchte, merkte er, dass das nicht das Richtige für ihn ist.

Marek Roth wurde als Landesbester nach der Betonbauer-Lehre ausgezeichnet. Das große Interesse am Bauen liegt bei dem 22-Jährigen in der Familie. Er half schon in jungen Jahren in der Firma seines Vaters. Foto: BeckerBredel

Damals suchte sein Vater händeringend Personal. „Da entschloss ich, dass ich die Lehre beginnen möchte. Schon als Kind half ich in den Ferien aus. Es machte mir immer viel Spaß, und ich mag die Arbeit draußen“, sagt der Landesbeste.

Er findet es wichtig, dass Jugendliche viele Praktika machen und Neues ausprobieren. „Ich finde, das Handwerk wird zu oft unterschätzt. Viele hätten bestimmt Spaß daran, wenn sie die Arbeit erstmal ausprobieren würden. Heutzutage wollen aber einige nur noch im Büro sitzen. Ein reiner Bürojob wäre nichts für mich“, fährt der 22-Jährige fort.

In der Berufsschule hatte Roth die Unterrichtsfächer Deutsch, Religion, Wirtschaftslehre, Sport und verschiedene Lernfelder. „Vor allem die Lernfelder machten mir Spaß, weil es da um berufsspezifische Themen ging. Wenn ich Fragen hatte, stand mein Vater mir immer zur Seite“, sagt der Betonbauer.

In der Berufsschule hatte Roth einen Notendurchschnitt von eins. Die Gesellenprüfung schloss er mit 95 Prozent ab. Nun möchte der Landesbeste den Meisterkurs in der Handwerkskammer in Saarbrücken beginnen. „Ich werde in Teilzeit die Handwerkskammer besuchen, also zweimal wöchentlich abends. Das Problem ist, dass sich in meiner Branche zu wenige zum Kurs anmelden. Die Dame von der Handwerkskammer berichtete mir bereits, dass sich so meine Kurse über Jahre hinziehen können, bis ich schließlich alle Teile hinter mir habe. Aber trotzdem bin ich gespannt, bleibe optimistisch und freue mich drauf“, so Roth. Irgendwann möchte der Motorradliebhaber die Firma seines Vaters übernehmen.

„Ich arbeite gerne mit ihm zusammen. Bereits in der Ausbildung gab er mir anspruchsvolle Aufgaben, die dann am Ende des Tages erledigt sein mussten. Ich finde es gut, wenn mir auch große Projekte anvertraut werden und ich dadurch so einiges lernen kann“, berichtet der zukünftige Meister.

An der Saarlandmeisterschaft nahm der Betonbauer zusätzlich teil. „Wir bekamen einen Plan. Dann wurde der Schalungsbau durchgeführt. Wir hatten acht Stunden Zeit, um eine Skizze anzufertigen und diese umzusetzen. Ich wurde Saarlandmeister. Natürlich macht einen das etwas stolz.“

Auch beim Sitterswalder Leon Brach, der mit einem exzellenten Ausbildungsergebnis nun Immobilienkaufmann ist, lagen Vorbilder für die Berufswahl in der Familie. Hier sitzt er an seinem Arbeitsplatz in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Zu seines Hobbys gehört das Motorradfahren. „Ich liebe Harley-Davidson und fahre regelmäßig mit meiner Maschine. Ich habe bereits zwei Tattoos. Das eine ist das Symbol von Harley-Davidson und das andere der Schriftzug ,Born to ride‘. Bald möchte ich mir noch einen Oldtimer tätowieren lassen. Ich mag den amerikanischen Lifestyle“, sagt Roth. Auch seine Freundin und die Schwiegereltern fahren Harley. „Wir fahren dann auch gerne mit den Motorrädern in den Schwarzwald, weil dort gute Strecken sind, oder es geht nach Mallorca. Nach der Pandemie möchte ich mir einen Traum erfüllen und mit dem Motorrad die Route 66 entlangfahren. Natürlich nur, wenn der Meisterkurs zu diesem Zeitpunkt nicht läuft und es dann gerade passt“, sagt Roth.

Leon Brach eröffnet das Gespräch über seine Berufswahl mit dem Hinweis auf Vorbilder in der Familie. „Mein Onkel und mein Bruder arbeiten ebenfalls als Immobilienkaufmann“, erzählt der 21-Jährige. Er hat die Ausbildung zum Immobilienkaufmann als Landesbester abgeschlossen. „Sie dauerte drei Jahre, danach wurde ich von meinem Ausbildungsbetrieb, der RVI GmbH in Saarbrücken, übernommen. Mir wurde schnell bewusst, dass ich Immobilienkaufmann werden möchte. Nach der Realschule wechselte ich zur Fachoberschule Wirtschaft, wo ich nach zwei Jahren meinen Abschluss machte. Im Jahrespraktikum erfuhr ich damals schon, wie vielfältig der Beruf ist, und das erweckte mein Interesse“, so Brach.

In der Grundschule wollte der Hobbyfußballer aus Sitterswald noch Profifußballer oder Polizist werden. „Von diesen Vorstellungen habe ich mich schon nach der Grundschule verabschiedet. Jetzt, nachdem ich übernommen wurde, habe ich noch so einige Ziele. Ich möchte an Fortbildungen teilnehmen und meinen Fachwirt machen“, sagt der Landesbeste.

Die Berufsschule fand zweimal in der Woche statt. „Auf meinem Zeugnis habe ich einen Durchschnitt von 1,0. In der Prüfung hatte ich durchgehend Zweien. Allerdings habe ich in der mündlichen Prüfung, die die praktische ersetzt, die hundert Prozent erreicht. In der Schule hatten wir berufsspezifische Fächer, aber auch Rechnungswesen und Wirtschaftslehre. Spaß machte die Schule auf jeden Fall, natürlich auch, weil ich mich mit meinem Banknachbarn aus Trier so gut verstand. Wir wollen auch weiterhin den Kontakt pflegen“, fährt Brach fort.

Er hat im Beruf eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Aufgaben. Spaß machen ihm vor allem das Arbeiten mit Kunden und Außentermine. „Ich habe Immobilien, die ich selbst betreue. So kam ich auch schon in Deutschland ein wenig rum. Das sind dann Besichtigungen oder das Kommunizieren mit Handwerken vor Ort, wenn zum Beispiel mal eine Heizungsanlage defekt ist“, sagt der Immobilienkaufmann.

Privat reist der 21-Jährige auch häufig: „Ich fahre gern mit meiner Freundin weg. Dann touren wir durch Deutschland. Bald werden wir Ski fahren gehen. Darauf freuen wir uns schon sehr.“

Zusätzlich hat Brach weitere Hobbys wie Fußball. „Ich spiele in Auersmacher Fußball, und mein früherer Trainer war Jonas Hector. Natürlich bin ich dann Fan vom 1. FC Köln. Doch auch sonst darf bei mir der Sport nicht fehlen. Vor circa zehn Jahren wurde ich mit meiner Volleyball-Mannschaft Saarlandmeister, jetzt spiele ich aber nur noch ab und zu und nicht mehr im Verein“, sagt Brach.