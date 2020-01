Saarbrücker Musikszene : Premiere für zwei Charakterköpfe

Marcel Adam (links) und Elmar Federkeil, zwei Urgesteine der saarländischen Musikszene, tun sich zusammen. Hier fotografiert im Café de la Paix in Großblittersdorf. Foto: Sebastian Dingler. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Marcel Adam und Elmar Federkeil stehen in der Bel Etage demnächst zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Das hat auch mit einer Hochzeit zu tun.

Unter all den bekannten Musikern unserer Region hätte man diese Zusammenarbeit nicht unbedingt erwartet: Der lothringische Liedermacher Marcel Adam und der saarländische Schlagzeuger Elmar Federkeil treten am Freitag, 31. Januar, erstmals gemeinsam auf, und zwar in der Bel Etage. Die außergewöhnliche Kooperation kam zustande, weil Federkeil bei der Hochzeit von Adams Sohn Yann Loup auftrat. Und Marcel Adam hatte Federkeil ganz einfach gefragt. „Die meisten Leute denken immer, ich sei so beschäftigt, dass ich gar keine Zeit für ein neues Projekt habe, dann fragen die mich erst gar nicht“, sagt Federkeil.

Außerdem sei er als Schlagzeuger aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit – hauptsächlich in seiner Band Soulfamily – keineswegs festgelegt auf Jazz, Funk oder Soul. „Deswegen war ich umso froher, als mich Marcel Adam anrief. Da hab’ ich gesagt: Endlich fragt mich mal jemand. Ich mag auch mal neue Projekte, nicht immer das Gleiche wie seit Jahren“, sagt der Schlagzeuger beim Treffen in Adams Lieblingsrestaurant, dem Café de la Paix in Großblittersdorf.

„Ich hab’ Elmar immer nur am Rande mitgekriegt, fand ihn aber sympathisch. Nach all den Jahren habe ich mir gesagt, ich spiele nur noch mit Leuten, mit denen ich menschlich hundertprozentig klarkomme“, sagt der 68-jährige Adam. Federkeil wird also in Adams Best- of-Programm integriert werden.

Ein Song von Charles Aznavour wird schon dabei sein, was einen Ausblick auf das künftige Vorhaben von Marcel Adam gibt: „Nächstes Jahr im März werde ich 70. Da habe ich mich entschieden, etwas zu machen, was ich jahrelang nicht wollte. Das Programm wird heißen: Aznavour und die vier Bs. Die Hälfte wird aus Chansons von Charles Aznavour bestehen, die andere aus welchen von Jacques Brel, George Brassens, Guy Béart und Gilbert Bécaud.“

Federkeil richtet sich auf eine längere Zusammenarbeit mit Adam ein: „Wenn ich irgendwo einsteige, dann immer langfristig.“ In der Bel Etage wird er, wie gesagt, den Liedermacher erst mal bei dessen lange erprobtem Programm unterstützen – zusammen mit Adams langjährigen Mitstreitern Christian di Fantauzzi am Akkordeon, Sohn Yann Loup (Gesang, Gitarre) sowie Christian Conrad und Oliver Abt, die sich an Bass und Gitarre abwechseln.

Dann wird sich zeigen, wie gut der Schlagzeuger das hinkriegt, was er dem Liedermacher versprochen hat: „Der Marcel hat gleich zu mir gesagt: Du spielst so leise wie möglich! Und ich bin wirklich jemand, der leise spielen kann. Vor 20 Jahren konnte ich das noch nicht so, ich habe mich da umgestellt. Da habe ich gemerkt, dass es in vielen Bands keinen Sinn macht, so laut zu spielen. Man muss erst älter werden um das zu schnallen.“

In der Tat ist das neben Federkeils unbestrittener Spielkunst der entscheidende Punkt für Marcel Adam: „Es gibt Schlagzeuger, die sich Liedermachern anpassen können, und welche, die das nicht können. Musiker sind da zum Begleiten und um den Sänger in den Vordergrund zu stellen. Es geht mir auf den Keks, wenn jemand nicht den Typ respektiert, der da vorne singt.“