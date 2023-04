Partysänger Manni Manta Vom Saarland an den Ballermann – mit Til Schweigers Manta

Saarbücken/Mallorca · Pünktlich zur Saisoneröffnung am Ballermann verschlägt es den saarländischen Partysänger Manni Manta nach Mallorca, und zwar stilecht mit dem Manta von Til Schweiger. Wie er an das Original-Filmauto rangekommen ist und was er in Mallorca so alles vorhat, verrät er im Gespräch mit der SZ.

Der saarländische Partysänger Manni Manta macht sich mit dem Original-Manta aus dem Film "Manta Manta" auf eine Reise nach Mallorca. Hier will er beim Saison-Opening am Ballermann ordentlich die Werbetrommel für sich rühren. Foto: Bewalux Media

Mit den Songs „Saarbrigge, Du Geiler“ und „Der Saarländer schwenkt“ hat sich Partysänger Manni Manta im Saarland längst einen Namen gemacht. Spätestens seit seinem aktuellen Hit „Ich wär so gern Pilot“ reicht sein Bekanntheitsgrad auch über die Landesgrenzen hinaus. Das ist Manni Manta aber noch nicht genug. Sein Ziel ist es, Mallorca zu erobern. Wie er dahin kommt? Natürlich stilecht mit einem Manta. Aber nicht mit irgendeinem, sondern mit dem Original-Filmauto von Til Schweiger aus „Manta Manta“.