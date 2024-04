In Mannheimer Unibibliothek Polizei erschießt Macheten-Mann (31) aus Saarbrücken: Staatsanwaltschaft mit neuen Details

Am 23. April wurde die Polizei in Mannheim zu einem Großeinsatz in der Unibibliothek gerufen. Ein mit einer Machete bewaffneter Mann soll negativ aufgefallen und gegenüber einer Angestellten der Bibliothek handgreiflich geworden sein. Als er die eingetroffenen Einsatzkräfte dann mit der Machete bedrohte, machten diese von ihren Schusswaffen Gebrauch.