Brandursache unklar : Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken Am frühen Samstagmorgen (15. Februar) ist ein Mann bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein Mann ist am Samstagmorgen bei einem Brand in Alt-Saarbrücken ums Leben gekommen. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde das Feuer gegen 4 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Neumarkt gemeldet. Sechs Personen brachten sich aufgrund der ausgelösten Rauchmelder rechtzeitig in Sicherheit. Einen weiteren Bewohner konnte die Feuerwehr nur noch tot aus dem Gebäude bergen.